В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В последнем матче минское Динамо принимало санкт-петербургский СКА и потерпело поражение со счетом 0:2.

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В последнем матче минское "Динамо" принимало санкт-петербургский СКА и потерпело поражение со счетом 0:2.В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (42-я минута) и Николай Прохоркин (57-я). Вратарь СКА Магнус Хелльберг в седьмой раз в сезоне отыграл "на ноль".Армейцы одержали четвертую победу подряд и занимают второе место в Западной конференции, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков. Минчане с 30 баллами располагаются на 10-й строчке.