Актер Театра на Таганке, народный артист России Иван Сергеевич Бортник скончался на 80 году жизни в пятницу, 4 января.

Актер Театра на Таганке, народный артист России Иван Сергеевич Бортник скончался на 80 году жизни в пятницу, 4 января. Об этом СМИ сообщила супруга актера Татьяна Борзых.Как рассказала Татьяна, артист умер в 23:00. "Врачи говорят, скорее всего, тромб", — цитирует слова Татьяны Борзых ТАСС.Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе, окончил Театральное училище имени Щукина. Актер работал в Театре имени Гоголя, но большую часть своей жизни посвятил Театру на Таганке. Там он подружился с Владимиром Высоцким, позднее посвятившим ему песню "Письмо к другу".Иван Сергеевич Бортник сыграл множество ролей в кино. Он известен зрителям по фильмам "Место встречи изменить нельзя", "Родня", Иван да Марья", "Зеркало для героя", "Объяснение в любви". В Театре на Таганке Бортник принимал участие в спектаклях "Три сестры", Владимир Высоцкий", "Гамлет", "Пугачёв" и других.