Один из двух пострадавших во время перестрелки в Казани скончался в больнице.

Один из двух пострадавших во время перестрелки в Казани скончался в больнице.Как передает ТАСС, об этом рассказали в министерстве здравоохранения Татарстана.Подчеркивается, что второй пациент находится в хирургии в средне-стабильном состоянии.25 декабря 2018 года на улице Островского в Казани 55-летний мужчина после ссоры выстрелил из пистолета в 45-летного директора ломбарда и его 47-летнего знакомого. При этом директор ломбарда получил два ранения — в голову и живот.Злоумышленник скрылся, и пока его задержать не удалось.