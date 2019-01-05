Патрик Шанахан останется на должности исполняющего обязанности главы министерства обороны Соединенных Штатов Америки на неопределенный срок.

Патрик Шанахан останется на должности исполняющего обязанности главы министерства обороны Соединенных Штатов Америки "на неопределенный срок". Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники в вашингтонской администрации.По данным газеты, Шанахан, занимавший пост первого заместителя министра обороны с июля 2017 года, останется на новой должности "на неопределенный срок", и президент США Дональд Трамп не собирается предлагать сенату Конгресса США утвердить кандидатуру Шанахана в качестве постоянного главы Пентагона. В декабре 2018 года Трамп заявлял, что Шанахан может надолго занять пост руководителя военного ведомства, но не уточнил, идет ли речь о полноценной роли министра обороны или лишь об исполнении обязанностей.Эксперты предполагают, что Шанахан может оставаться исполняющим обязанности главы Пентагона продолжительное время в связи с тем, что ранее сенат уже одобрил его кандидатуру на пост первого заместителя министров. Но долгое пребывание Шанахана в роли исполняющего обязанности главы руководителя военного ведомства может вызвать вопросы у сенаторов.19 декабря 2018 года Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск США из Сирии, напоминает ТАСС. 20 декабря американский президент сообщил в Twitter, что Джеймс Мэттис уходит в отставку с поста главы Пентагона. Шанахан был назначен исполняющим обязанности Мэттиса. В своем прошении об отставке Мэттис сообщил, что его решение покинуть должность было вызвано расхождением во взглядах с президентом.