В пятницу, 4 января, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране режим ЧП, чтобы получить финансирование на строительство стены на границе между США и Мексикой в обход Конгресса.

В пятницу, 4 января, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране режим ЧП, чтобы получить финансирование на строительство стены на границе между США и Мексикой в обход Конгресса. Такое заявление Трамп сделал в Розовом саду Белого дома, отвечая на вопросы представителей СМИ.Журналисты спросили американского лидера, рассматривает ли он возможность введения в Соединенных Штатах чрезвычайного положения с целью выделения средств на строительство стены на границе без одобрения законодателей. "Я могу сделать это, если захочу", — цитирует слова Трампа ТАСС.В США с 22 декабря из-за отсутствия бюджетных средств частично приостановлена работа федерально правительства. Это произошло из-за того, что демократы и республиканцы в Конгрессе не смогли согласовать параметры государственного бюджета, в который Трамп и республиканцы требуют включить средства на сооружение стены на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение денег на это из федеральной казны.