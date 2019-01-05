Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче чемпионата мира. Россияне уступили команде со счетом 1:2.

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче чемпионата мира. Россияне уступили команде со счетом 1:2."Так бывает в хоккее — по голевым моментам у нас было двойное преимущество, но соперник забил на одну шайбу больше. – сказал Брагин, которого цитирует пресс-служба Федерации хоккея России. — США немного лучше начали, но вторая половина была целиком за нами, а в третьем периоде они играли на удержание. Претензий к ребятам никаких нет".Теперь сборная России сыграет в матче за третье место, соперником подопечных Брагина станет проигравший во втором полуфинале между сборными Швейцарии и Финляндии.