Следующий финал Гран-при по фигурному катанию примет итальянский Турин. Об этом сообщил официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря 2019 года.

Следующий финал Гран-при по фигурному катанию примет итальянский Турин. Об этом сообщил официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря 2019 года.Совет ISU предварительно назначил принимающей стороной турнира Итальянскую федерацию ледовых видов спорта​​​.Напомним, что в 2018 году финал Гран-при по фигурному катанию прошел в канадском Ванкувере.