Немецкий контейнеровоз Yantian Express, чья длина составляет более 300 метров, горит у восточных берегов Канады.

Немецкий контейнеровоз Yantian Express, чья длина составляет более 300 метров, горит у восточных берегов Канады.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала компания-судовладелец Hapag Lloyd.Yantian Express направлялся из шри-ланкийского Коломбо в канадский Галифакс через Суэцкий канал​​​.В данное время контейнеровоз находится в более чем 1000 километрах от побережья Канады. Пожар начался на судне в одном из контейнеров еще 3 января, а затем перекинулся на другие грузовые емкости. Потушить пламя мешают плохие погодные условия.Никто из 23 членов экипажа не пострадал.2 января около немецкого острова Боркум в Северное море упали около 270 контейнеров с грузового судна MSC Zoe. В трех из них находятся органические пероксиды — химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками.Береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не пытаться вскрывать контейнеры и не прикасаться к их содержимому, а также сообщать о выброшенных на берег контейнерах в полицию или в экстренную службу спасения.