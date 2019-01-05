Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил исполняющий обязанности начальника управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко. За прошедшую неделю по территории ЛНР было выпущено более 120 мин и снарядов.

Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил исполняющий обязанности начальника управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.Как сообщил он на брифинге в пятницу, за прошедшую неделю по территории ЛНР было выпущено более 120 мин и снарядов. Огонь по позициям ополченцев велся в районе десяти населенных пунктов. В результате одного из обстрелов повреждения получила стена пожарной станции в поселке Славяносербск.По словам Филипоненко, обстрелам предшествовала активизация разведки противника, которые запускали на линии соприкосновения беспилотные летательные аппараты."Данный факт говорит о целенаправленном нарушении ВСУ достигнутых мирных соглашений", — приводит слова представителя оборонного ведомства ЛНР РИА Новости.Новое перемирие в Донбассе, в соответствии с договоренностью членов контактной группы, было установлено с 29 декабря 2018 года. Правда, уже в первый день Нового года в Донбассе вновь были слышны выстрелы.