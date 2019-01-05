В акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение из-за опасного волнения высотой до 9 метров. Днем явление распространится на прибрежные территории Карагинского, Олюторского и Усть-Камчатского муниципальных районов.

В акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение из-за опасного волнения высотой до 9 метров. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю.По информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 6 января в акватории Берингова моря ожидаются волны высотой 8-9 метров. Днем явление распространится на прибрежные территории Карагинского, Олюторского и Усть-Камчатского муниципальных районов. По прогнозам синоптиков, оно сохранится до конца суток 6 января.Судовладельцам, чьи суда могут находиться в этих районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности, передает ТАСС. Силы и средства ГУ МЧС региона готовы реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.