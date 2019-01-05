Население Китая может начать сокращаться уже в 2027 году, прогнозируют в стране. Ранее предполагалось, что этот процесс запустится в 2030 году.

Население Китая может начать сокращаться уже в 2027 году, прогнозируют в стране. Ранее предполагалось, что этот процесс "запустится" в 2030 году.НИИ по изучению демографии и экономики труда, входящий в структуру Академии общественных наук КНР, совместно с академическим издательством опубликовал "Зеленую книгу о народонаселении и труде: 19-й доклад, посвященный проблемам демографии и занятости".Согласно данным из этого труда, в 2017 году население Китая составляло примерно 1,39 миллиарда человек. Но если текущий суммарный коэффициент рождаемости (1,6 рождения на женщину) сохранится, к 2065 году число проживающих в Китае может сократиться до 1 миллиарда 172 миллионов человек. Такой показатель в стране был зафиксирован в 1990 году.С другой стороны, существует и более оптимистичный прогноз, основанный на методологии и оценке рождаемости ООН. Авторы этого исследования прогнозируют небольшой рост числа рождений благодаря новой демографической политике Пекина. Он предполагает, что в 2029 году численность населения КНР достигнет 1 миллиарда 442 миллионов человек. А устойчивый спад начнется с 2030 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.Как утверждают авторы "Зеленой книги", сокращение населения Китая неизбежно, поэтому они призывают срочно начать разрабатывать эффективные контрмеры.Согласно данным китайских СМИ, в 2018 году в стране родились в общей сложности менее 15 миллионов детей. Хуже было лишь в 1960 и 1961 годах, когда КНР пострадала от неурожая, стихийных бедствий и голода. Официальная статистика рождаемости будет опубликована 21 января.В 2018 году в Китае отказались от идеи "одна семья — один ребенок". Как ожидалось, после этого произойдет всплеск рождаемости, однако произошло все наоборот: по некоторым данным, даже случился небольшой спад.