Возгорание произошло в Вятских банях на севере Москвы, эвакуированы 60 человек.

Возгорание произошло в "Вятских банях" на севере Москвы, эвакуированы 60 человек.Как передает ТАСС, об этом рассказал информированный источник в экстренных службах города.Собеседник агентства отметил, что ЧП произошло по адресу 4-й Вятский переулок, дом 10, где на втором этаже банного комплекса в парилке вспыхнул огонь.Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пожар локализован.До прибытия сотрудников МЧС из здания были эвакуированы 60 человек. Информация о пострадавших уточняется"Вятские бани" были построены в 1938 году.