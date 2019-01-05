Произошло это прямо в Новый год

Произошло это прямо в Новый годПодмосковская семья приехала встретить Новый год к родственникам в Муром. Но праздник закончился трагедией. 33-летнюю женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщает региональный СледКом.Муж и жена с маленькой дочкой и новорождённым сыном гостили у родных. В родительский дом съехалась вся большая семья, после встречи главного праздника к маме новорождённого мальчика подошла племянница и рассказала, что ребёнок плачет.Женщина немедленно пришла к сыну в комнату, легла с ним на кровать и начала кормить грудью. Во время кормления она заснула, а проснулась уже утром, когда обнаружила малыша без признаков жизни. Смерть 6-месячного ребёнка наступила из-за асфиксии, вызванной перекрытием дыхания.Семья, потерявшая новорожденного, характеризуется положительно и переживает психологический стресс из-за трагедии.