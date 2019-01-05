В Татарстане полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие, когда прибыли вместе с медиками по экстренному вызову в село Усады. Они убили мужчину, набросившегося на них с ножом. Перед этим пьяный злоумышленник зарезал соперника и пытался покончить с собой.

В Татарстане полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие, когда прибыли вместе с медиками по экстренному вызову в село Усады, и убили мужчину, набросившегося на них с ножом.Как сообщается на сайте республиканского управления СК РФ, в декабре 41-летний Алексей Слепнев застал свою любовницу с другим мужчиной, и уехал к своим родителям.В ночь на 3 января в нетрезвом состоянии он вернулся в село Усады, где жила его подруга, и, разбив окно, проник в ее квартиру.Там он вновь застал ее с другим мужчиной. Тогда Слепнев схватил нож и нанес сопернику несколько ударов в спину.24-летний потерпевший сумел выбежать на улицу, но там скончался, а Слепнев заперся в ванной комнате и пытался покончить с собой.В это время к дому прибыли сотрудники полиции и медики, которые застали злоумышленника в бессознательном состоянии.Однако когда тот пришел в себя, то набросился на полицейских и медиков с ножом.Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. От ранений в ногу и живот злоумышленник скончался на месте.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в отношении убитого полицейскими злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".