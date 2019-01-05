Местный житель, похитивший сумку у прохожего, был задержан спустя несколько дней после совершенного преступления.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя соседнего региона. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).В середине декабря прошлого года в дежурную часть полиции обратился 35-летний житель Кольчугинского района. Мужчина сообщил, что на одной из улиц города Владимира на него напал неизвестный, избил, похитил сумку и скрылся. В похищенной сумке находились документы и мобильный телефон, принадлежащие потерпевшему. Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшему, превысила две тысячи рублей.Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками полиции в областном центре спустя несколько дней после поступления сообщения о преступлении. Злоумышленник пояснил, что совершил грабеж потому, что предполагал обнаружить в сумке крупную сумму денег.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Полицейские проводят проверку подозреваемого на причастность к иным имущественным преступлениям.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.