Сумма материального ущерба превысила 2 тысячи рублей

Сумма материального ущерба превысила 2 тысячи рублейВо Владимире жителя соседнего региона подозревают в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В середине декабря прошлого года в полицию обратился 35-летний житель Кольчугинского района. Мужчина рассказал, что на одной из улиц областного центра на него напал неизвестный, избил, отобрал сумку и убежал. В сумке были документы и телефон. Сумма материального ущерба превысила 2 тысячи рублей.Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Злоумышленник пояснил, что ограбил прохожего, потому что надеялся найти в сумке крупную сумму денег.Расследование уголовного дела продолжается. Грабитель заключен под стражу.