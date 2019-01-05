Визит главного новогоднего персонажа стал настоящим подарком для ребят.

Полицейский Дед Мороз продолжил своё праздничное путешествие по Владимирской области. После предновогоднего визита к воспитанникам Мелеховского детского дома, главный новогодний персонаж посетил других ребят Владимирской области, проживающих вне семьи. Очередными пунктами его остановки стали подшефные детские дома в Александровском, Собинском и Суздальском районах.Незабываемые праздничные эмоции подарили ребятам сотрудники отделов МВД России на районном уровне, сыгравшие роли Полицейского Деда Мороза и Снегурочки.Все ребята с нетерпением ждали гостей и специально для полицейских своими руками смастерили поделки, разучили стихи и песенки о зиме и новогоднем празднике.Девчонки и мальчишки с радостью продемонстрировали сказочным новогодним персонажам свои таланты. Полицейские же напомнили ребятам о правилах безопасного поведения в быту и на улице, а также об ответственности за противоправные действия.Вместе с Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой дети водили хоровод, пели новогодние песни и, конечно же, получали подарки.Прощаясь с ребятами, стражи порядка пожелали, чтобы все их новогодние желания обязательно сбылись!