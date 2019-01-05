В сирийской провинции Идлиб российские военнослужащие доставили 500 продуктовых наборов беженцам из города Кефрайя.

В сирийской провинции Идлиб российские военнослужащие доставили 500 продуктовых наборов беженцам из города Кефрайя. Об этом СМИ сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Эдуард Титов.Наши военные прибыли в лагерь беженцев Хирджила и привезли с собой 500 продуктовых наборов, содержащих рис, сахар, муку, тушенку и чай.В лагере Хирджила проживают люди, которые были эвакуированы из города Кефрайя, более трех лет находившегося в блокаде боевиков. В июле 2018 года военные смогли вывести жителей города в безопасное место, сообщает ТАСС. За время оккупации населенного пункта террористами жители не имели доступа к чистой воде, подвергались обстрелам, им не оказывалась медицинская помощь.