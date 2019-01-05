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<a href="http://33live.ru/novosti/05-01-2019-zemletryasenie-v-kitae-oshhutili-v-kazaxstane.html" target="_blank">Землетрясение в Китае ощутили в Казахстане</a> - Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на территории Китая в 16:15 по московскому времени. По сообщению сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана, эпицентр землетрясения энергетическим классом 10,1 располагался на глубине 20 километров в 347 километрах на юго-восток от казахстанского города Алматы.