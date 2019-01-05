Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по дому одного из жителей деревни эль-Кишкия в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Погибли десять мирных жителей, в том числе четверо детей.

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по дому одного из жителей деревни эль-Кишкия в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Погибли десять мирных жителей, в том числе четверо детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА.Ранее в субботу стало известно, что при бомбардировке самолетами международной коалиции района в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли женщина и ребенок. У обоих погибших было российское гражданство.Коалиция регулярно наносит авиаудары по населенным пунктам в провинции Дейр-эз-Зор, поясняя, что таким образом поддерживают отряды "Сирийских демократических сил", которые продолжают борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Сирийские СМИ не раз сообщали о жертвах среди мирных жителей, а также применении при авиаударах белого фосфора.Операцию против ИГ в Сирии и Ираке США и их союзники проводят с 2014 года. В конце 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил о планах вывода войск США из Сирии.