Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться на родину и возглавить самый титулованный клуб страны Бенфику. Последним клубом Моуринью был английский Манчестер Юнайтед, из которого он был уволен в декабре.

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться на родину и возглавить самый титулованный клуб страны "Бенфику". Последним клубом Моуринью был английский "Манчестер Юнайтед", из которого он был уволен в декабре."Бенфика" же рассталась с тренером Руем Виторией. Команду возглавил Бруну Лаге, однако контракт с ним рассчитан до лета. Клуб ведет поиски более квалифицированного специалиста.По сведениям португальского издания Record, новым тренеров лиссабонских "орлов" может стать Жозе Моуринью. Моуринью в последний раз работал на родине в сезоне 2004/05. Тогда он выиграл с "Порту" чемпионат страны и привел "драконов" к победе в Лиге чемпионов.