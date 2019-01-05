В китайском Шэньчжэне продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), общий призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов. Россиянка Вера Звонарева не смогла выйти в финал соревнований, отказавшись от борьбы в полуфинале.

В китайском Шэньчжэне продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), общий призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов. Россиянка Вера Звонарева не смогла выйти в финал соревнований, отказавшись от борьбы в полуфинале.В полуфинальном матче российская теннисистка сражалась против американки Элисон Риск. Звонарева проиграла первый сет со счетом 0:6, а после первого проигранного гейма во втором сете отказалась от продолжения борьбы. В финале турнира Риск сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.