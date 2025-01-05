Родители детей пожаловались на грубость тренера.

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался скандалом в секции по художественной гимнастике во Владимире.СМИ опубликовали обращение одной из жительниц города. Она пожаловались на грубое поведение тренера. По словам женщины, он не только оскорблял воспитанников, но также применял к ним и физическую силу, периодически используя для этого спортинвентарь.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил владимирскому следственному управлению возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении воспитанников спортшколы, а позже доложить ему о ходе расследования.В настоящее время по данному факту следственные органы СКР по Владимирской области организовали процессуальную проверку.