Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении воспитанников владимирской спортшколы. Речь идет о спортивной

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении воспитанников владимирской спортшколы. Речь идет о спортивной школе №5 по художественной гимнастике. «Все, иди на *** на колесо, тупорылая баба. Ты неповоротливая, жирная, маленькая, руки не выпрямляются, ноги не выпрямляются, чмо, таракан рыжий», – аудиозапись с таким содержанием появилась