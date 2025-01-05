Губернатор Александр Авдеев решил продолжить проект «Благодвор» в 2025 году. На благоустройство дворов будет выделено 1,5 миллиарда рублей из областного бюджета. Запланировано провести

Губернатор Александр Авдеев решил продолжить проект «Благодвор» в 2025 году. На благоустройство дворов будет выделено 1,5 миллиарда рублей из областного бюджета. Запланировано провести работы в 74 муниципальных образованиях, сообщили в правительстве области. Список территорий администрации населенных пунктов должны подготовить до 15 марта. Во дворах, которые войдут в программу, отремонтируют дороги и тротуары, установят освещение, лавочки,