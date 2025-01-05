На вызовы они выезжали 653 раза.

Поисково-спасательный отряд Владимира подвёл итоги 2024 года. За 366 дней спасатели 653 раза выезжали на вызовы. Удалось спасти 206 человек, из которых 38 — дети.В отряде особо выделяют спасателя 1-го класса Геннадия Брайта. Он спас 66 человек.Чаще всего помощь нужна была пожилым людям. Им на помощь выезжали 138 раз. В 101 случае спасателям приходилось устранять последствия непогоды — демонтировать разрушенные конструкции, а также распиливать поваленные деревья.В 38 случаях сотрудникам поисково-спасательного отряда приходилось извлекать пострадавших и их конечности из траншей, технических помещений, мясорубки.Также приходилось иметь дело с наручниками, кольцами, игрушками, гайками и т.д.