Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Авдеев.

С 1 января нового года во Владимирской области возросла плата за присмотр и уход за детьми в детских садах. Соответствующее постановление подписано главой региона Александром Авдеевым.Больше всего за садик будут платить родители детей во Владимире и Коврове — 193 руб. в день. Меньше всего присмотр и уход за детьми будет стоить в Селивановском и Меленковском районах — 146 руб. в день.Добавим, что решение об окончательном размере оплаты за садик будет приниматься на местном уровне властями каждого муниципалитета. Ознакомиться с постановлением .