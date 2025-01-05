Две смертельные аварии в области за сутки. В Юрьев-Польском разбилась 20-летняя девушка, а в Боголюбово в столкновении с грузовиком погиб 19-летний водитель. Обе трагедии произошли 4 января

Две смертельные аварии в области за сутки. В Юрьев-Польском разбилась 20-летняя девушка, а в Боголюбово в столкновении с грузовиком погиб 19-летний водитель. Обе трагедии произошли 4 января примерно в одно и то же время – около 16:20. В Юрьев-Польском районе недалеко от села Палазино столкнулись автомобили «Нива» и «Киа». Как рассказали в УМВД, водитель иномарки