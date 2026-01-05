У выпускников российских школ стартовал настоящий марафон по подготовке к экзаменам на получение аттестата зрелости и поступлению в вузы.

У выпускников российских школ стартовал настоящий марафон по подготовке к экзаменам на получение аттестата зрелости и поступлению в вузы. На своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин напомнил ученикам, что с 2026 года повышены минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для подачи документов в приёмные комиссии высших учебных заведений страны.Так, по химии и биологии минимальный порог подняли с 39 до 40 баллов, а по физике — до 41 балла. По истории увеличили с 36 до 40 баллов, иностранном языкам — с 30 до 40, информатике — с 44 до 46 баллов.«Подчеркну, что эти баллы не гарантия поступления, а лишь условия для подачи документов. Желаю всем выпускникам, успешно подготовиться к ЕГЭ и осуществить свою мечту, поступив в выбранный вами вуз», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.