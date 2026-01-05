Певец и композитор Сергей Манушин из Владимирской области годами собирает Дедов Морозов.

Музыкант, певец и композитор Сергей Манушин из города Ковров Владимирской области посвятил годы сохранению сказочной истории: в его коллекции насчитывается более двухсот раритетных Дедов Морозов. Для него это не просто хобби, а способ соприкоснуться с детством и почувствовать себя моложе, признается он. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Дедушка с «чисто русским» лицомИстория этого увлечения началась в 1975 год, когда маленький Сережа встречал Новый год у бабушки. Под елкой он тогда обнаружил гипсового Деда Мороза с удивительно живым, «чисто русским» лицом и носом-картошкой. Эта фигурка настолько очаровала ребенка, что он не выпускал ее из рук все праздники, искренне недоумевая, почему у него дома нет такого чуда. Позже выяснилось, что бабушка, будучи заведующей магазином хрусталя, имела редкую по тем временам возможность доставать настоящие произведения искусства.Официально коллекция начала формироваться в 2014 году, а первым экспонатом стал «двойник» того самого бабушкиного Дедушки.«Я случайно наткнулся на него в одном из ковровских дворов: брошенная и полуразрушенная фигурка сиротливо стояла в палисаднике. Я забрал ее, зашпаклевал сколы и восстановил красочный слой. С этого самого момента проснулся азарт, какая-то «коллекционная жадность», — рассказывает Сергей.Свидетели эпохиВ собрании Манушина нет места современным китайским поделкам — только сказочные персонажи 40–80-х годов прошлого века. Самыми ценными экспонатами считаются уникальные работы Кунгурской артели инвалидов, созданные в 1947 году.«Эти фигуры поражают своей динамикой и проработкой деталей: кажется, будто один Мороз тяжело шагает с мешком за спиной, а другой бережно прижимает подарки», — говорит коллекционер.Целого год Манушин откладывал средства, чтобы выкупить заветного «Кунгурского дедушку» у московского владельца. Каждая такая фигурка для него — не просто предмет быта, а живой свидетель ушедшей эпохи, которого он стремится сберечь для будущих поколений.А вот Мороз в коричневой шубе с синей книжкой настоящая кинозвезда: он «принимал участие» в съемках сериала «Московская сага». В отличие от более поздних, «мультяшных» моделей, этот персонаж отличается поразительной реалистичностью и редкой деталью: за спиной у него топорик, который в те годы встречался у фигурок гораздо реже традиционного мешка с подарками.Бесценная коллекцияМасштаб коллекции Сергея Манушина впечатляет своим разнообразием: здесь соседствуют миниатюрные десятисантиметровые фигурки из пластика и внушительные восьмидесятисантиметровые гипсовые гиганты. Единственное, чего нет в коллекции, — это фарфоровых изделий, к которым у мастера не лежит душа.Для коллекционера каждый Дед Мороз — это портал в прошлое. Глядя на случайные следы на кафтане, напоминающие капли шампанского, он мысленно переносится в советские квартиры, представляя людей, которые когда-то встречали праздник под бой курантов. Несмотря на то, что общая стоимость собрания оценивается примерно в полмиллиона рублей, Сергей Манушин даже не допускает мысли о продаже своих сокровищ. Для него эти сказочные персонажи — не финансовый актив, а бесценные хранители памяти и душевного тепла, с которыми он не расстанется ни за какие деньги.