4 января Министерство обороны России дважды сообщало об уничтожении вражеских дронов над территорией Владимирской области. Это первая в 2026 году атака врага на наш регион и самая массированная. Ранее над нашим субъектом никогда не сбивали такое количество беспилотников за сутки. 4 января военное ведомство опубликовало информацию в своём канале в МАX о сбитии 3 БПЛА