Всего ночью в России сбили 44 БПЛА.

В период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.Из них три были сбиты в небе над Владимирской областью.Больше всего беспилотников уничтожено в Курской области. Там военные сбили 14 БПЛА. Ещё 7 — над Московским регионом, 6 — над территорией Рязанской области, по 4 — над территориями Белгородской и Липецкой областями, 2 — над территорией Тверской области, ещё один — над территорией Воронежской области.Позже в минобороны РФ сообщили об уничтожении ещё трех беспилотников — в небе над Московским регионом и .