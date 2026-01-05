Об этом сообщила председатель Законодательного собрания региона Ольга Хохлова.
Депутаты Владимирской области готовы рассмотреть инициативу продажи алкоголя и табака с 21 года, а не с 18 лет, сообщила в воскресенье, 4 января, в своём Telegram-канале председатель Законодательного собрания региона Ольга Хохлова.
Она напомнила, что предложение наделить правом российские регионы самостоятельно повышать возраст ранее озвучил Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
«Его идею уже прокомментировали члены Совета Федерации РФ, дав понять, что любые шаги, которые направлены на ограничение раннего приобщения к вредным привычкам, имеют большое социальное значение», — написала Ольга Хохлова.
По её словам, сенаторы внесли в Госдуму РФ соответствующий законопроект. Цель документа — увеличить возрастной порог для продажи алкоголя. Члены Совета Федерации подкрепили его данными Минздрава РФ, которые подтверждают, что головной мозг человека окончательно формируется только к 21 году.
«Если субъекты России получат право самостоятельно регулировать возраст продаж, то, не сомневаюсь, что мы сможем существенно снизить потребление вредной и даже опасной продукции, которая негативно влияет на здоровье нашей молодёжи», — заключила Ольга Хохлова.
