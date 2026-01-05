Об этом сообщила председатель Законодательного собрания региона Ольга Хохлова.

Депутаты Владимирской области готовы рассмотреть инициативу продажи алкоголя и табака с 21 года, а не с 18 лет, сообщила в воскресенье, 4 января, в своём Telegram-канале председатель Законодательного собрания региона Ольга Хохлова.Она напомнила, что предложение наделить правом российские регионы самостоятельно повышать возраст ранее озвучил Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.«Его идею уже прокомментировали члены Совета Федерации РФ, дав понять, что любые шаги, которые направлены на ограничение раннего приобщения к вредным привычкам, имеют большое социальное значение», — написала Ольга Хохлова.По её словам, сенаторы внесли в Госдуму РФ соответствующий законопроект. Цель документа — увеличить возрастной порог для продажи алкоголя. Члены Совета Федерации подкрепили его данными Минздрава РФ, которые подтверждают, что головной мозг человека окончательно формируется только к 21 году.«Если субъекты России получат право самостоятельно регулировать возраст продаж, то, не сомневаюсь, что мы сможем существенно снизить потребление вредной и даже опасной продукции, которая негативно влияет на здоровье нашей молодёжи», — заключила Ольга Хохлова.Ранее, напомним, владимирские власти .