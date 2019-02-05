Известная американская модель опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию. Пользователи Сети пришли в восторг от стройной фигуры Эмили Ратаковски и одарили звезду комплиментами.

Известная американская модель опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию.Пользователи Сети пришли в восторг от стройной фигурыЭмили Ратаковскии одарили звезду комплиментами.Во вторник, 5 февраля, модель поделилась снимком изфотосессии для издания Love Magazine. На фотографии позирует обнаженной. Грудь она прикрыла размытыми пикселями. Поклонники звезды также могут заметить, что модель решила изменить прическу: она подстригла свои длинные волосы и перекрасила их в темный цвет. В подписи к посту она добавила название журнала.Поклонники не смогли пройти мимо интимного снимка. "Великолепно","Это самое лучшее фото, которое ты когда-либо размещала", "Красивая фотография","Ты всегда делаешь провокационные посты", "Богиня", "Мне очень нравятся твоикороткие волосы" – писали очарованные подписчики.Напомним, карьерная модель началась в начале 2000-х годов, когда она подписала договор с агентством Ford Models. Она представляла на подиуме такие известные бренды, как Bottega Veneta, Dolce & Gabbana и Versace. Звезда также появилась в двух видеоклипах на песни Blurred Lines исполнителя Робина Тика и Love Somebody группы Maroon 5. Эмили является приверженцем феминистического движения и часто делится своими взглядами с поклонниками.