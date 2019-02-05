Общий ущерб составил 250 тысяч рублей

Общий ущерб составил 250 тысяч рублейВладимирские полицейские завершили расследование в отношении жителя Ярославля. Мужчину обвиняют в присвоении и растрате. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В апреле прошлого года ярославец нашёл объявление о продаже автомобиля. На встрече с продавцом он предложил за небольшую плату сделать ремонт и продать автомобиль за 100 тысяч рублей. Однако, получив ключи и паспорт на машину, мужчина перестал выходить на связь.Собственница автомобиля - жительница Владимира, обратилась с заявлением в полицию.Выяснилось, что мужчину ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Он рассказал, что продал вверенный ему автомобиль, а деньги потратил.В ходе расследования правоохранители установили причастность ярославца к совершению ещё одной аферы. Он продал еще один чужой автомобиль за 150 тысяч рублей.Общий ущерб составил 250 тысяч рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд.