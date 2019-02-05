Санкт-петербургский Зенит продолжает тренировочный сбор в Испании. В понедельник команда провела контрольную игру с люксембургским клубом Дюделанжа. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Санкт-петербургский "Зенит" продолжает тренировочный сбор в Испании. В понедельник команда провела контрольную игру с люксембургским клубом "Дюделанжа". Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.Отметим, что в данном матче за "сине-бело-голубых" дебютировали новички команды — защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Вильмар Барриос. На 32-й минуте полузащитник Далер Кузяев получил повреждение и был заменен.Следующий контрольный матч "Зенит" проведет 8 февраля, соперником будет норвежский клуб "Сарпсборг 08".