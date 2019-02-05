Президент Украины Петр Порошенко палец о палец не ударивший
для того, чтобы сделать жизнь своих сограждан лучше, обвинил Владимира Путина в
бедности украинцев. Досталось российскому президенту и за то, что он, по словам
Порошенко, еще и заморозил жителей Незалежной, отключив им газ.
Президент Украины Петр Порошенко палец о палец не ударивший
для того, чтобы сделать жизнь своих сограждан лучше, обвинил Владимира Путина в
бедности украинцев. Досталось российскому президенту и за то, что он, по словам
Порошенко, еще и заморозил жителей Незалежной, отключив им газ.
Когда политик не в состоянии признать свои ошибки и вину за
катастрофическое состояние возглавляемой им страны, он ищет виновного среди соседей.
Так сделал и , который решил осчастливить украинцев своим нахождением
у власти еще одним сроком.
Не сомневаясь в том, что ему поверят на слово, объяснил,
почему уровень благосостояния в стране остается низким. По словам украинского
лидера, в сложившейся ситуации виновата Россия.
"В один миг Россия закрыла свои рынки для украинских
товаров. Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из
Канады, как бы упала канадская экономика", – цитирует президента РИА Новости.
Москва также пыталась заморозить украинцев, перестав
поставлять газ, продолжил и тут же успокоил сограждан: сейчас в
стране все нормально. Цифры демонстрируют, что худшее уже позади и есть
основания для оптимистического прогноза на будущее, похвалился президент.
Стоит отметить, что после событий на майдане 2014 года украинская
экономика переживает не лучшее времена. Национальная валюта обесценивается, цены
и тарифы ЖКХ растут, зарплаты и социальные выплаты не увеличиваются,
предприятия останавливаются, а Киев все больше влезает в кредиты.
В конце 2018 года Государственная служба статистики Украины
опубликовала данные, согласно которым сейчас за чертой бедности живет почти
треть украинцев. А согласно данным международных исследований, Украина признана
самой бедной страной Европы.