Президент Украины Петр Порошенко палец о палец не ударивший для того, чтобы сделать жизнь своих сограждан лучше, обвинил Владимира Путина в бедности украинцев. Досталось российскому президенту и за то, что он, по словам Порошенко, еще и заморозил жителей Незалежной, отключив им газ.

Президент Украины Петр Порошенко палец о палец не ударившийдля того, чтобы сделать жизнь своих сограждан лучше, обвинил Владимира Путина вбедности украинцев. Досталось российскому президенту и за то, что он, по словамПорошенко, еще и заморозил жителей Незалежной, отключив им газ.Когда политик не в состоянии признать свои ошибки и вину закатастрофическое состояние возглавляемой им страны, он ищет виновного среди соседей.Так сделал и , который решил осчастливить украинцев своим нахождениему власти еще одним сроком.Не сомневаясь в том, что ему поверят на слово, объяснил,почему уровень благосостояния в стране остается низким. По словам украинскоголидера, в сложившейся ситуации виновата Россия."В один миг Россия закрыла свои рынки для украинскихтоваров. Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров изКанады, как бы упала канадская экономика", – цитирует президента РИА Новости.Москва также пыталась заморозить украинцев, переставпоставлять газ, продолжил и тут же успокоил сограждан: сейчас встране все нормально. Цифры демонстрируют, что худшее уже позади и естьоснования для оптимистического прогноза на будущее, похвалился президент.Стоит отметить, что после событий на майдане 2014 года украинскаяэкономика переживает не лучшее времена. Национальная валюта обесценивается, ценыи тарифы ЖКХ растут, зарплаты и социальные выплаты не увеличиваются,предприятия останавливаются, а Киев все больше влезает в кредиты.В конце 2018 года Государственная служба статистики Украиныопубликовала данные, согласно которым сейчас за чертой бедности живет почтитреть украинцев. А согласно данным международных исследований, Украина признанасамой бедной страной Европы.