В деле погибшего актера Дмитрия Марьянова появляются новые факты. Совсем недавно Ксения Бик дала первое после смерти артиста большое интервью. Откровения вдовы знаменитости разозлили бывших возлюбленных артиста. Они отметили, что многие заявления Бик лживы.

В деле погибшего актера Дмитрия Марьянова появляются новыефакты. Совсем недавно Ксения Бик дала первое после смерти артиста большое интервью.Откровения вдовы знаменитости разозлили бывших возлюбленных артиста. Ониотметили, что многие заявления Бик лживы.Экс-зазноба Марьянова фигуристка Ирина Лобачевапризнается, что была шокирована, когда Ксения записала ее в пьяницы. Более того,Бик заявляла, что именно спортсменка приучила артиста к выпивке. "Она хотеламеня оскорбить, хотела меня обидеть, унизить", – прилюдно отреагировала на обвиненияЛобачева уже в студии программы "Пусть говорят" Первого канала.Также Ирина сообщила, что незадолго до смерти в частной беседе Дмитрий говорил онамерении развестись с Ксенией. Он был несчастлив в браке. Более того, именноБик сделала из талантливого артиста алкоголика."Кто может довести его до такого состояния? Кроме жены идочки рядом никого не было. Папа вряд ли в этом участвовал. Это меркантильная история. С Джигарханяномтакая же. Там просто другие деньги, другой формат имущества. Девушки с Украиныза квартиру глотки перегрызут. Не говоря о тех деньгах, которые у него на счету,мотоциклах, машинах, дачах. Или они сюда приехали продавщицами работать?" -рассуждает Лобачева.Еще одна бывшая любовница Марьянова Ольга Аносова также заметила,что рассказы вдовы знаменитости немного расходятся с реальностью. По ее словам,дочь Ксении – Анфиса рождена не от Дмитрия."Дима в 2011 году сказал о том, что он в конце 2010 годапознакомился с женщиной, у которой есть ребенок – девочка, ей два с небольшимгода. Девочка живет в Москве с 2014 года. Дима, когда планировал их совместнуюжизнь, он спрашивал справится ли он, и как ему быть. Надо понимать, что ребенокрожден в официальном браке с другим человеком. В 2015 году после свадьбы Ксениядала интервью, где она, кстати, говорит о том, что они живут с Димой два года. Давайтесделаем необходимые экспертизы. Если все подтвердится, мы будем только рады", -сообщила Аносова.Такого же мнения придерживается адвокат Ольги – Виктория Крылова. Защитникотмечает, что у Марьянова только один ребенок – сын Даниил, который родился вотношениях с Аносовой.Как сообщила Крылова, наследственное дело длится уже год. Претендентов трое – папа, супруга и единственный ребенок – сын Даниил. Однако теперь Биктребует, чтобы Анфису ввели в число наследников как иждивенку. Также Ксения подала нотариусу заявление, в котором указала, чтоформально дом, в котором проживает отец Марьянова, был зарегистрирован в периодбрака, поэтому ей положена супружеская доля в нем. Также Крылова заметила, что трехкомнатная квартира в Москве, в которой проживает сейчас Ксения и ее дочь, приобретена вне брака, поэтому права на нее вдова Марьянова не имеет.С этим утверждением не согласен адвокат Ксении Бик – ИгорьСимонов. "Квартира, которая на Хорошевке находится, она создавалась ими вместе.Формально она не в браке, но фактически она приобретались в брачных отношениях,ремонт сделан за совместные средства. На другую квартиру и дом она непретендовала", – отмечает защитник.