Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выступление полузащитника Александра Головина за клуб Монако, в который он перешел из московского ЦСКА летом 2018 года.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выступление полузащитника Александра Головина за клуб "Монако", в который он перешел из московского ЦСКА летом 2018 года.Головин подписал контракт на пять лет. Во всех турнирах в нынешнем сезоне он провел 20 матчей и забил два гола."Я еще ранее говорил, когда летал туда, смотрел все на месте, что он в хорошем месте в нужное время, — сказал Черчесов, которого цитирует ТАСС. — Теперь задача перетерпеть. Сейчас пришел Леонарду Жардим, который его и брал, какие-то сдвижки идут, мы рады, что он начал забивать, никаких сомнений в этом не было"."Монако" в чемпионате Франции после 23 туров занимает 18-е место.