Сашу Черно и Иосифа Оганесяна всегда было сложно назвать идеальной парой, однако им удалось сохранить отношения, дойти до ЗАГСА и обрести какое-то подобие согласия. Однако уже через месяц после свадьбы звезды шоу Дом-2 задумались о разводе.

Сашу Черно и Иосифа Оганесяна всегда было сложноназвать идеальной парой, однако им удалось сохранить отношения, дойти до ЗАГСАи обрести какое-то подобие согласия. Однако уже через месяц после свадьбы звездышоу "Дом-2" задумались о разводе.На днях Черно всерьез заговорила о кризисе в отношениях. Девушкарассказала своим подписчикам в Instagram, что в последнее время она и ее супругделают все друг другу назло. Поэтому они составили десять правил, которыепомогли бы им сохранить брак. "Мы как оголенные провода все больше и большеговорим друг другу гадости, пытаемся уколоть как можно больнее, тем самым становимсявсе дальше друг от друга", – заявила главная пышка шоу "Дом-2".Однако спустя время она написала, что после очередной ссорыОганесян сбежал в неизвестном направлении. Теперь она всерьез намеревается развестись."Как бы я ни пыталась все сохранить, что-то исправить дляменя это теперь закрытая книга. Нас больше нет. Мой муж не ночевал сегоднядома, соответственно, разбираться, где он и что я уже не собираюсь. Очереднаяграница, которую он нарушил. Ни одного своего обещания он не сдержал", – написалаСаша в микроблоге.Пользователи обвинили Черно в эгоизме и посоветовали неспешить с принятием решения. Примечательно, что спустя несколько часов звездателестройки удалила эту публикацию.Оганесян, в свою очередь, тоже изливал душу фолловерам в тойже соцсети. Участник отмечал, что не знает как поступить."Я до последнего пытался все сохранить. Но, к сожалению,Саша кроме себя не слышит никого. Я устал доносить ей банальные вещи, которымона должна следовать. В данный момент я запутался и не знаю как быть. И стоитли вообще возвращаться, как бы сильно не хотелось", – отмечал житель шоу .Иосиф также написал в Stories, что продолжает любить свою избранницу.