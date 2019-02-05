Сашу Черно и Иосифа Оганесяна всегда было сложно
назвать идеальной парой, однако им удалось сохранить отношения, дойти до ЗАГСА
и обрести какое-то подобие согласия. Однако уже через месяц после свадьбы звезды
шоу Дом-2 задумались о разводе.
Сашу Черно и Иосифа Оганесяна всегда было сложно
назвать идеальной парой, однако им удалось сохранить отношения, дойти до ЗАГСА
и обрести какое-то подобие согласия. Однако уже через месяц после свадьбы звезды
шоу "Дом-2" задумались о разводе.
На днях Черно всерьез заговорила о кризисе в отношениях. Девушка
рассказала своим подписчикам в Instagram, что в последнее время она и ее супруг
делают все друг другу назло. Поэтому они составили десять правил, которые
помогли бы им сохранить брак. "Мы как оголенные провода все больше и больше
говорим друг другу гадости, пытаемся уколоть как можно больнее, тем самым становимся
все дальше друг от друга", – заявила главная пышка шоу "Дом-2".
Однако спустя время она написала, что после очередной ссоры
Оганесян сбежал в неизвестном направлении. Теперь она всерьез намеревается развестись.
"Как бы я ни пыталась все сохранить, что-то исправить для
меня это теперь закрытая книга. Нас больше нет. Мой муж не ночевал сегодня
дома, соответственно, разбираться, где он и что я уже не собираюсь. Очередная
граница, которую он нарушил. Ни одного своего обещания он не сдержал", – написала
Саша в микроблоге.
Пользователи обвинили Черно в эгоизме и посоветовали не
спешить с принятием решения. Примечательно, что спустя несколько часов звезда
телестройки удалила эту публикацию.
Оганесян, в свою очередь, тоже изливал душу фолловерам в той
же соцсети. Участник отмечал, что не знает как поступить.
"Я до последнего пытался все сохранить. Но, к сожалению,
Саша кроме себя не слышит никого. Я устал доносить ей банальные вещи, которым
она должна следовать. В данный момент я запутался и не знаю как быть. И стоит
ли вообще возвращаться, как бы сильно не хотелось", – отмечал житель шоу .
Иосиф также написал в Stories, что продолжает любить свою избранницу.