Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 Алена Водонаева с недавних пор стала еще и колумнистом в известном журнале. Она высказывает свое авторитетное мнение относительно главных событий, происходящих в отечественном шоу-бизнесе. Так, Алена прокомментировала публичные извинения Влада Соколовского, которые он принес своей бывшей жене Рите Дакоте. По мнению Водонаевой, артист не только из-за угрызений совести обратился к экс-возлюбленной.

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева с недавних пор стала еще и колумнистом в известном журнале. Она высказывает свое авторитетное мнение относительно главных событий, происходящих в отечественном шоу-бизнесе. Так, Алена прокомментировала публичные извинения Влада Соколовского, которые он принес своей бывшей жене Рите Дакоте. По мнению Водонаевой, артист не только из-за угрызений совести обратился к экс-возлюбленной."Час искупления для Влада Соколовского настал спустя полгода после его громкого расставания с Ритой Дакотой. Ну, лучше поздно, чем никогда. Король адюльтера публично извинился перед своей бывшей женой и... "всей аудиторией, следившей за нашей жизнью последние 5 лет" – это цитата из его трогательного и многословного обращения. Я специально акцентирую внимание на том, что у этого послания не один адресат — Рита Дакота, а еще и так называемая аудитория, которую Влад и Рита стремительно набирали, пока вели семейный видеоблог на YouTube", – напомнила Алена Водонаева.Звезда "Дома-2" отметила, что после расставания Соколовского и Дакоты их общий блог перешел в распоряжение именно певца. Теперь Влад делится с аудиторией своими рассказами, как проводит время без Риты. Алена Водонаева проанализировала количество просмотров и пришла к выводу, что после скандального развода с Дакотой дела Соколовского идут неважно. "Показатели падают, лояльность аудитории катится к чертям", – сообщила наблюдательная Водонаева, сообщив всем, кто не в курсе, что благодаря видеоблогам их обладатели неплохо зарабатывают."Разумеется, что новости о похождениях Влада рейтинга ему не прибавили. Поэтому публичное покаяние может быть хорошим способом вернуть себе лояльность подписчиков. Остается надеяться, что на эту слезливую публикацию Влада спровоцировало чувство вины, а не сокращение просмотров на его канале", – едко отметила звезда "Дома-2".При этом, по наблюдениям Алены Водонаевой, развод пошел на пользу Рите Дакоте. "Рита, которая завела свой личный видеоблог после того как ушла от Влада, за эти полгода набрала больше подписчиков, чем у Соколовского есть сейчас", – обратила внимание Алена. Она убеждена, что певице на руку имидж обманутой и брошенной женщины с ребенком."Дакота демонстрирует, как можно с предателем красиво расстаться. Молодая мама вместо того, чтобы лить слезы и замкнуться в себе, уехала на Бали, весело проводит время, не избегает общества мужчин, работает, наконец. А если и вспоминает о былом, то со светлым чувством, без мелочности и обид", – заключила Алена Водонаева в своей колонке на сайте .