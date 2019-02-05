В Национальной хоккейной лиге подошел к концу очередной игровой день регулярного чемпионата. Даллас Старз на своем льду одержал победу над Аризоной Койотиз. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

В Национальной хоккейной лиге подошел к концу очередной игровой день регулярного чемпионата. "Даллас Старз" на своем льду одержал победу над "Аризоной Койотиз". Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.В составе победителей нападающий Александр Радулов и Денис Гурьянов сделали по одной результативной передаче. У проигравших один голевой пас на счету защитника Ильи Любушкина. Форвард "Старз" Валерий Ничушкин не попал в состав по решению тренера.