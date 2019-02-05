В автобусе, который опрокинулся в кювет под Калугой, вообще нельзя было перевозить детей: он эксплуатировался 30 лет. Перевозчик вопреки правилам не уведомил заранее ГИБДД, а документы на техосмотр якобы получил за тысячи километров от автобазы. Однако сами пострадавшие водителя не винят.

В автобусе, который опрокинулся в кювет под Калугой, вообще нельзя было перевозить детей: он эксплуатировался 30 лет. Предприниматель-перевозчик вопреки правилам не уведомил заранее ГИБДД, а документы на техосмотр якобы получил за тысячи километров от автобазы — в Норильске. К таким выводам пришла прокуратура Смоленской области, проверяющая собственника автобуса. В результате страшной аварии погибли три ребенка и четверо взрослых — те, кто ехали на последнем ряду.Отойдя от первого шока в больнице, Света замечает: руки все изрезаны автобусным стеклом. На ногах у девушки — танцевальные чешки. Остальные вещи остались на месте аварии.Они выехали из городка Ярцево в Калугу затемно: спешили на музыкальный фестиваль. Через несколько часов поездки автобус вылетел в кювет. Семь погибших, среди них трое детей — восьми и семи лет. Трасса здесь выглядит прямой, но оттепель и такую дорогу сделала опасной.Лед покрытый водой. Так сейчас выглядит этот участок дороги. Условия для вождения — крайне опасные. До сих пор видна колея, по которой автобус вылетел с обочины.Стали ли причиной аварии тяжелые погодные условия, выясняют следователи. И чем больше у них информации, тем очевиднее: к трагедии привела совокупность факторов. Вопросы возникли к состоянию автобуса: его эксплуатировали последние 30 лет.Старший помощник прокурора Смоленской области Александр Боровиков поясняет, что автобус индивидуального предпринимателя был 1989 года выпуска.Это, по его словам, противоречит требованиям правил, которыми установлено, что используемый для перевозки автобус должен быт не старше десяти лет.Учитывая огромный пробег (800 тысяч километров), в ГИБДД усомнились в подлинности документов о техосмотре, который автобус якобы прошел меньше двух месяцев назад. Владелец автобуса — частный предприниматель из Ярцево Сергей Гордеев сейчас задержан.Судя по месту, где стоят другие принадлежащие ему автобусы, ни о каком гараже речи не идет. Машины стоят под открытым небом — в сугробах, в полуразобранном состоянии. А по адресу, где зарегистрировано его предприятие, дверь никто не открывает.В клубе, где занимались девочки, заявляют, что отношения к заказу автобуса не имеют — перевозчика выбирала руководитель коллектива Елена Миронова.Директор ярцевского центра культуры и искусства Татьяна Пастухова уверяет: "Она ехала совершено несанкционированно, мы не знали ни списки, ни куда едут. И это шок еще вдвойне".Елена Миронова сейчас сама в больнице. Говорит, что в момент трагедии следила за дорогой.По ее словам, водитель ехал спокойно, обгонов не совершал. Более того: с этим автоперевозчиком ансамбль "Колибри" сотрудничал регулярно.Миронова поясняет, что поскольку городок у них небольшой, то не только она, но и многие другие спортивные команды, творческие коллективы, в том числе и "Колибри", пользовались услугами этого перевозчика, когда отправлялись на соревнования или конкурсы. Совершали на этих автобусах и экскурсионные поездки."Буквально третьего декабря мы тоже ездили на конкурс именно на этом же автобусе, с этим же водителем", — рассказывает Елена Миронова.При этом в прошлом году именно этот шофер — Игорь Гришаков — уже привлекался к ответственности за нарушение правил перевозки группы детей.Пострадавшие утверждают, что в этой аварии его вины нет: он сам был в шоке и помогал вытаскивать девочек.Сейчас водитель (так же, как и владелец автопарка) задержан и ждет избрания меры пресечения.Теща Гришакова говорит, что накануне зять звонил ей и рассказывал про скользкое шоссе. Со слезами на глазах она уверяет, что ее зять человек положительный, непьющий и работящий.Трагедия под Калугой вновь поставила вопрос о необходимости ужесточить правила перевозки детей.Постановление правительства о том, что автобусы должны быть не старше десяти лет, должна была вступить в силу еще летом прошлого года, но в итоге его отложили до 2020-го года — в регионах не хватало подходящего автотранспорта."Если бы автобус был не старше десяти лет, он бы точно имел в своей конструкции не меньше трех систем безопасности, а сегодня мы делаем автобусы с пятью такими системами. Эти системы дали бы шанс пассажирам и детям выжить в этой аварии", — поясняет вице-президент компании "Группа ГАЗ" Николай Одинцов.Судя по всему, нарушены были не только правила перевозки несовершеннолетних. Прокуратура установила, что весь детский клуб города Ярцево не имел лицензии на занятия. И теперь не ясно, где ансамбль "Колибри" будет репетировать, когда пострадавших участниц выпишут из больниц.