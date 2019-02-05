Депутаты на пленарном заседании во вторник, 5 февраля, поддержали в первом чтении законопроект о запрете рекламы и пропаганды опасных психоактивных веществ (так называемых спайсов и прочих) в СМИ. Документ устанавливает запрет на распространение в средствах массовой информации и интернете сведений о способах изготовления и местах приобретения наркотиков.
Депутаты на пленарном заседании во вторник, 5 февраля, поддержали в первом чтении законопроект о запрете рекламы и пропаганды опасных психоактивных веществ (так называемых спайсов и прочих) в СМИ. Документ устанавливает запрет на распространение в средствах массовой информации и интернете сведений о способах изготовления и местах приобретения наркотиков.
Также
нормативно-правовой акт запрещает пропаганду каких-либо преимуществ
использования психоактивных веществ и вводит ограничение на любую их
рекламу. Автором законопроекта стала группа депутатов во главе с
председателем думского комитета по безопасности и противодействию
коррупции Василием Пискаревым.
Документ
позволит повысить оперативность мер по пресечению манипулирования
общественным сознанием с целью формирования положительного образа
наркопотребителя. Также в нижней палате считают, что инициатива позволит
правоохранительным органам эффективнее осуществлять сбор необходимых доказательств.
По
данным МВД России, в прошлом году правоохранительные органы рассмотрели
более 47 тысяч электронных запросов из Роскомнадзора, по которым было
принято свыше 20 тысяч решений об ограничении доступа к
интернет-ресурсам с информацией о наркотиках.
Пискарев
напомнил, что в 2015 году в законодательстве появилось понятие "новые
потенциально опасные вещества", создан их реестр. Также была установлена
административная ответственность за потребление и уголовное наказание за их незаконный оборот.
Ранее
спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал добиваться ужесточения
ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и
психотропных веществ. В обществе должно быть сформировано устойчивое
неприятие не только самого наркотика, но и всей выстроенной вокруг него
субкультуры, уверен он.