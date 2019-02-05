Депутаты на пленарном заседании во вторник, 5 февраля, поддержали в первом чтении законопроект о запрете рекламы и пропаганды опасных психоактивных веществ (так называемых спайсов и прочих) в СМИ. Документ устанавливает запрет на распространение в средствах массовой информации и интернете сведений о способах изготовления и местах приобретения наркотиков.

Депутаты на пленарном заседании во вторник, 5 февраля, поддержали в первом чтении законопроект о запрете рекламы и пропаганды опасных психоактивных веществ (так называемых спайсов и прочих) в СМИ. Документ устанавливает запрет на распространение в средствах массовой информации и интернете сведений о способах изготовления и местах приобретения наркотиков.Такженормативно-правовой акт запрещает пропаганду каких-либо преимуществиспользования психоактивных веществ и вводит ограничение на любую ихрекламу. Автором законопроекта стала группа депутатов во главе спредседателем думского комитета по безопасности и противодействиюкоррупции Василием Пискаревым.Документпозволит повысить оперативность мер по пресечению манипулированияобщественным сознанием с целью формирования положительного образанаркопотребителя. Также в нижней палате считают, что инициатива позволитправоохранительным органам эффективнее осуществлять сбор необходимых доказательств.Поданным МВД России, в прошлом году правоохранительные органы рассмотрелиболее 47 тысяч электронных запросов из Роскомнадзора, по которым былопринято свыше 20 тысяч решений об ограничении доступа кинтернет-ресурсам с информацией о наркотиках.Пискаревнапомнил, что в 2015 году в законодательстве появилось понятие "новыепотенциально опасные вещества", создан их реестр. Также была установленаадминистративная ответственность за потребление и уголовное наказание за их незаконный оборот.Ранееспикер Госдумы Вячеслав Володин призвал добиваться ужесточенияответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств ипсихотропных веществ. В обществе должно быть сформировано устойчивоенеприятие не только самого наркотика, но и всей выстроенной вокруг негосубкультуры, уверен он.