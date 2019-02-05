Сразу два разведывательных самолета ВВС США замечены рядом с российскими базами Хмеймим и Тартус в Сирии. Речь идет о RC-135V и RC-135U, которые взлетели с острова Крит и около 3 часов курсировали вдоль побережья Арабской Республики. Ближе чем на 50-60 километров к военным объектам РФ они не подлетали.

Сразу два разведывательных самолета ВВС США замечены рядом с российскими базами Хмеймим и Тартус в Сирии. Речь идет о RC-135V и RC-135U, которые взлетели с острова Крит и около 3 часов курсировали вдоль побережья Арабской Республики. Ближе чем на 50-60 километров к военным объектам РФ они не подлетали, сообщает агентство "Интерфакс".RC-135V Rivet Joint – разведчик, оснащенный датчиками для обнаружения и идентификации любых источников электромагнитного излучения. К ним могут относиться, например, радиолокационные станции зенитных ракетных систем.RC-135U Combat Sent отвечает за сбор и анализ информации с поля боя и отправки ее высшим чинам: президенту, министру обороны и командующим, а также обеспечивает самыми последними разведывательными данными другие боевые самолеты.В последнее время американские разведчики часто появляются у российских военных баз в Сирии. Например, 2 февраля там был замечен патрульный P-8 Poseidon ВВС Соединенных Штатов.