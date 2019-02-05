В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Лос-Анджелес Кингз на чужом льду одержал волевую победу над Нью-Йорк Рейнджерс. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Лос-Анджелес Кингз" на чужом льду одержал волевую победу над "Нью-Йорк Рейнджерс". Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.В составе победителей две первостепенные передачи отдал российский нападающий Илья Ковальчук. Форварды хозяев Павел Бучневич и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.Результаты других матчей игрового дня: "Торонто Мэйпл Лифс" – "Анахайм Дакс" – 6:1, "Филадельфия Флайерз" – "Ванкувер Кэнакс" – 2:1.