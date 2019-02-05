Алтайский депутат-единоросс Николай Данилин приобрел для местных
поисковиков из отряда Лиза Алерт радиотелефон. Он облегчит поиски
пропавших людей в районах, где не работает сотовая связь.
Алтайский депутат-единоросс Николай Данилин приобрел для местных
поисковиков из отряда "Лиза Алерт" радиотелефон. Он облегчит поиски
пропавших людей в районах, где не работает сотовая связь.
Депутат вручил волонтерам телефон и поблагодарил их за спасенные
жизни земляков. "Это благородный и очень важный труд. Наша задача
оказывать им возможную поддержку. Огромное спасибо всем добровольцам отряда за
спасенные жизни наших земляков"", – сказал Николай Данилин.
В основе негосударственного центра поиска пропавших людей лежит
принцип добровольчества. Сегодня отряд "Лиза Алерт на Алтае" не
только успешно занимается поиском пропавших людей, но и ведет просветительскую
работу. Волонтеры учат людей, как себя вести, чтобы не потеряться, объясняют,
что делать в экстренных ситуациях.
Теперь бойцы отряда смогут искать людей в местности с
отсутствующим, либо очень слабым сотовым сигналом. Радиотелефон необходим волонтерам
для связи с экстренными службами, раньше это не всегда удавалось делать быстро.
"До последнего времени, при обнаружении человека вдали от
населенных пунктов, мы были вынуждены отправлять специальную группу для связи с
экстренными службами. На это уходило много времени, а иногда счет идет на
минуты", – сказал руководителя отряда "Лиза Алерт на Алтае" Андрей Мамаев.
Поисковики всегда оперативно реагируют на призывы о помощи.
Отряд делает все возможное, чтобы найти пропавшего человека в кратчайшие сроки:
бойцы патрулируют улицы, прочесывают лесополосы, опрашивают прохожих и
расклеивают листовки с фотографиями пропавших.