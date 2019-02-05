Алтайский депутат-единоросс Николай Данилин приобрел для местных поисковиков из отряда Лиза Алерт радиотелефон. Он облегчит поиски пропавших людей в районах, где не работает сотовая связь.

Алтайский депутат-единоросс Николай Данилин приобрел для местныхпоисковиков из отряда "Лиза Алерт" радиотелефон. Он облегчит поискипропавших людей в районах, где не работает сотовая связь.Депутат вручил волонтерам телефон и поблагодарил их за спасенныежизни земляков. "Это благородный и очень важный труд. Наша задачаоказывать им возможную поддержку. Огромное спасибо всем добровольцам отряда заспасенные жизни наших земляков"", – сказал Николай Данилин.В основе негосударственного центра поиска пропавших людей лежитпринцип добровольчества. Сегодня отряд "Лиза Алерт на Алтае" нетолько успешно занимается поиском пропавших людей, но и ведет просветительскуюработу. Волонтеры учат людей, как себя вести, чтобы не потеряться, объясняют,что делать в экстренных ситуациях.Теперь бойцы отряда смогут искать людей в местности сотсутствующим, либо очень слабым сотовым сигналом. Радиотелефон необходим волонтерамдля связи с экстренными службами, раньше это не всегда удавалось делать быстро."До последнего времени, при обнаружении человека вдали отнаселенных пунктов, мы были вынуждены отправлять специальную группу для связи сэкстренными службами. На это уходило много времени, а иногда счет идет наминуты", – сказал руководителя отряда "Лиза Алерт на Алтае" Андрей Мамаев.Поисковики всегда оперативно реагируют на призывы о помощи.Отряд делает все возможное, чтобы найти пропавшего человека в кратчайшие сроки:бойцы патрулируют улицы, прочесывают лесополосы, опрашивают прохожих ирасклеивают листовки с фотографиями пропавших.