В Единой России предложили уменьшить тариф за вывоз отходов при раздельном сборе мусора. Граждане, которые не выбрасывают мусор на общую свалку, а сортируют и сдают его на переработку, должны платить по льготному тарифу.

В "Единой России" предложили уменьшить тариф за вывозотходов при раздельном сборе мусора. Граждане, которые не выбрасывают мусор наобщую свалку, а сортируют и сдают его на переработку, должны платить польготному тарифу.С предложением о снижении тарифа для сознательных гражданвыступил координатор партийного проекта "Чистая страна", глава комитета Госдумыпо экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов."Люди, которыезанимаются сортировкой отходов, месяцами собирают отдельно пластик, стекло,бумагу, потом везут в разные пункты приема, тратят на это свое время и деньги.При этом платят они за вывоз столько же, сколько и те, кто сваливает все в бакдля вывоза на полигон", – отметил Бурматов.Политик считает, что тем, кто заботится об охране окружающейсреды и радеет за экологию, нужно снизить тариф. Из его структуры для такихграждан необходимо исключить платеж за вывоз отходов. Это станет своего родаэкономическим стимулированием раздельного накопления отходов.Проект "Чистая страна" объединяет усилия партии органоввласти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для решения экологическихпроблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание уделяется реформе ТКОи внедрению раздельного сбора отходов. Координирует проект депутат Госдумы Владимир Бурматов.