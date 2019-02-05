Бывший участник знаменитой рок-группы Kiss Эйс Фрейли грозится подать в суд на сооснователя и бессменного лидера легендарной команды Джина Симмонса. По словам Фрейли, Симмонс приставал к его жене.

Бывший участник знаменитой рок-группы Kiss Эйс Фрейли грозится подать в суд на сооснователя и бессменного лидера легендарной команды Джина Симмонса. По словам Фрейли, Симмонс приставал к его жене, сообщает TMZ.Фрейли вновь ополчился на Симммонса после недавнего интервью Джина, в котором вокалист Kiss назвал своего бывшего соратника по группе безответсвенным наркоманом, алкоголиком и непрофессионалом.Эйс Фрейли обрушился на Симмонса со встречными обвинениями, в которых обвинили музыканта в распущненности и секс-зависимости."Десятки женщин обвиняли его в приставаниях. Он домогался даже до моей жены!", — отметил Фрейли, добавив, что его супруга хотела подать на Симммонса в суд, но Эйс ее отговорил.Музыкант, однако, не исключает, что вернется к этой идее. Он требует извинений из Симмонса и право вернуться в Kiss."В противном случае грянет буря!", — пригрозил Фрейли.Джин Симммонс пока не ответил на выпады бывшего коллеги по Kiss, который дважды уходил из группы – в 1982 году и в 2002-м. В настоящий момент Фрейли занимается сольной карьерой.