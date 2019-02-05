Как передает РИА Новости, Евросоюз проинформировал мировую общественность о включении в список санкций двух физических лиц и одного юридического лица в связи с враждебной деятельностью Ирана на территории ряда стран ЕС.
Как передает РИА Новости, Евросоюз проинформировал мировую общественность о включении в список санкций двух физических лиц и одного юридического лица в связи с "враждебной деятельностью" Ирана на территории ряда стран ЕС.
В заявлении отмечается, что Евросоюз и далее будет выступать единым фронтом и призывает Тегеран прекратить себя вести неподобающим образом.
Ранее власти Дании, Бельгии и Нидерландов обвинили руководство Ирана в том, что их спецслужбы причастны к покушениям и попытке теракта.
Так, по заявлению правоохранительных органов Бельгии, 30 июня 2018 года двое подданных королевства иранского происхождения собирались устроить террористический акт во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. Оба они были задержаны, против них возбуждено дело о терроризме. В причастности к этому инциденту был заподозрен иранский дипломат из Вены.
В свою очередь, власти Нидерландов обвинили Тегеран в причастности к двум политическим убийствам голландских граждан иранского происхождения.
Глава датской Службы разведки и безопасности заявил, что иранские спецслужбы на территории королевства готовили покушение на лидера сепаратисткой группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза".
Все обвинения власти Ирана отвергают.