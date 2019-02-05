Как передает РИА Новости, Евросоюз проинформировал мировую общественность о включении в список санкций двух физических лиц и одного юридического лица в связи с враждебной деятельностью Ирана на территории ряда стран ЕС.

Как передает РИА Новости, Евросоюз проинформировал мировую общественность о включении в список санкций двух физических лиц и одного юридического лица в связи с "враждебной деятельностью" Ирана на территории ряда стран ЕС.В заявлении отмечается, что Евросоюз и далее будет выступать единым фронтом и призывает Тегеран прекратить себя вести неподобающим образом.Ранее власти Дании, Бельгии и Нидерландов обвинили руководство Ирана в том, что их спецслужбы причастны к покушениям и попытке теракта​​.Так, по заявлению правоохранительных органов Бельгии, 30 июня 2018 года двое подданных королевства иранского происхождения собирались устроить террористический акт во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. Оба они были задержаны, против них возбуждено дело о терроризме. В причастности к этому инциденту был заподозрен иранский дипломат из Вены.В свою очередь, власти Нидерландов обвинили Тегеран в причастности к двум политическим убийствам голландских граждан иранского происхождения.Глава датской Службы разведки и безопасности заявил, что иранские спецслужбы на территории королевства готовили покушение на лидера сепаратисткой группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза".Все обвинения власти Ирана отвергают.